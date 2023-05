Slår op med kæresten

Nærmest på årsdagen for sit seneste brud gør Billie Eilish det nu igen.

Hun har nemlig slået op med sin kæreste, 31-årige Jesse Rutherford, der er forsanger i bandet The Neighbourhood. Det skriver TMZ.

De har fået bruddet bekræftet af en talsperson for 21-årige Billie Eilish, som udtaler sig på sin klients vegne til mediet.

'Vi kan bekræfte, at Billie og Jesse ikke er kærester længere men fortsætter med at være gode venner', lyder det.

Parret har selvsagt ikke været sammen længe. De blev først set kysse på hinanden i oktober sidste år, og i november gik de så på Instagram med nyheden om, at de var blevet kærester.

Billie Eilish og Jesse Rutherford til Oscar-uddelingein i marts, mens alt fra fryd og gammen. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Stalker fik tilhold på fem år

Tidligere på året var det heller ikke lutter lagkage at være Billie Eilish.

Den 21-årige sangerinde blev i december og januar flere gange opsøgt i sin families hjem af en mand. Derfor gik hun rettens vej for at få en dommers ord for, at den 39-årige Christopher Anderson skal holde sig væk fra hende.

Ifølge retsdokumenter, som mediet tmz.com har set, er politiet siden december fem gange blevet tilkaldt til familiens hus i Finneas, da Anderson forsøgte at bryde ind.

Ud over at søge beskyttelse til sig selv har sangerinden også bedt retten om at beskytte hendes forældre og bror.

Ifølge Billie Eilishs far har Christopher Anderson flere gange opsøgt hans datter for at erklære sin store kærlighed til hende - hans besøg har dog haft den stik modsatte virkning.

Anmodningen resulterede i en fem år langt polititilhold.