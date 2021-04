Slår rekord: Tjener en million dollars på seks timer

Seks timer.

Så kort tid tog det 18-årige Danielle Bregoli at tjene en million dollars på hjemmesiden OnlyFans, der primært bliver brugt til at sælge nøgenbilleder og -video.

Det viser et opslag, som den 18-årige rapper har lagt op på Instagram. Det amerikanske medie TMZ har fået bekræftet hos OnlyFans, at tallene stemmer.

Tjente 12 millioner på en uge .

Hun slår dermed Disney-stjernen Bella Thornes rekord, der brugte 24 timer på at tjene en million dollars på den populære hjemmeside.

Det er kun en uge siden, at Danielle Bregoli havde sin 18-års fødselsdag. Udover at lave musik under navnet Bhad Bhabie, har Danielle Bregoli også haft sin egen realityserie, 'Brining Up Bhabie', som blev lavet i samarbejde med Snapchat.

Anklaget for pornosnyd: Nu taler hun

Blev kendt som 13-årig

Danielle Bregoli blev allerede verdenskendt som 13-årig, da en optræden i talkshowet 'Dr. Phil' gik viralt, efter hun udfordrede publikummet til at møde hende udenfor til et slagsmål.

Anklage: Dr. Phil sender børn til mishandlingslejre

I forlængelse af optræden på talkshowet blev Danielle Bregoli sendt i en opdragelseslejr, som ifølge rapperen var en forfærdelig oplevelse.

- I de første tre dage må man ikke gå i bad, de placerer dig i en åben tipi. Man skal sidde der i tre dage. De ville ikke lade mig ligge ned, jeg var ved at falde i søvn, og så sagde de 'Nej, sæt dig op, sæt dig op.' Så jeg sad der bare, fortalte Danielle Bregnoli i en video på sin YouTube-kanal.

Det har fået hende til at kræve en undskyldning fra Dr. Phil.

Selvom Dr. Phil har millioner af fans verden over, er han ikke ukendt med kontroverser. Læs mere om tv-psykologens skandaler her (+).