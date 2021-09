Slår tilbage med badedragts-foto

To år efter en radiovært talte mindre pænt om Destany's Child-sangerinden, får Rowland nu sin hævn

Kelly Rowland glemmer ikke.

Ingen tror i hvert fald på, at det er helt tilfældigt, at den 40-årige sangerinde har lagt et billede op af sig selv på Instagram, hvor hun poserer i en gul badedragt.

Det er nemlig på ingen måde en tilfældig gul badedragt, Rowland er iført sig. Det er præcis den samme farvefulde sag, den sydafrikanske radiovært Anele Mdoda blev fotograferet i for nogle uger siden.

Anele Mdoda og Kelly Rowland har de seneste år haft lidt af en tvist kørende. Det hele begyndte, da Anele Mdoda i et tweet skrev, at Kelly Rowland kun var pæn med sminke på. Så gik det amok på Twitter - og det er faktisk ikke rigtigt stoppet siden.

Hver gang Rowland hitter på mediet, gør Anele Mdoda det sammen.

Med badedrag-billedet mener mange, at Kelly Rowland endelig får sin hævn over Anele Mdoda.

Radioværtens opslag på Instagram stammer fra en ferie på Maldiverne for nogle uger siden, hvor hun nyder livet og en kurvfuld lækker morgenmad i den svalende pool.

Rowlands svar har ingen tekst, men blot to gule hjerter, der bliver tolket som et klart vink med en vognstang til den sydafrikanske vært.

Ud over Kelly Rowland bestod Destiny's Child af Beyoncé Knowles og Michelle Williams. Gruppen var aktiv fra 1997 til 2005