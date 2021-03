Slår vild rekord

'Niv mig'

Sådan skrev sangeren Billie Eilish i et opslag på sin Instagram-profil med et billede af sangerens nye look. Hun har nemlig farvet sit hår blond, og det har vækket begejstring hos den 19-årige sangers væld af følgere.

Så meget begejstring, at det har slået rekorden for at være det Instagram-opslag, der hurtigst har fået en million likes. Efter bare seks minutter havde billedet allerede høstet en million likes, og dermed slog Billie Elilish den tidligere rekordholder Selena Gomez.

Det skriver BBC.

Opslaget har i skrivende stund over 19 millioner likes, og dermed er det dét opslag, der har fået fjerdeflest likes på Instagram nogensinde. Derudover har opslaget fået over 300.000 kommentarer - langt de fleste positive.

Billie Eilishs debutalbum, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' lå på toppen af hitlisterne verden rundt, også herhjemme tog albummet førstepladsen og endte med at sælge firedobbelt platin.

I sidste uge vandt hun med albummet også en Grammy Award for årets bedste album.

Billie Eilishs fans venter nu i spænding på, hvad det nye look betyder for opfølgeren til det succesfulde debutalbum.