Slæbt i retten: Afleverede ikke lånesmykker tilbage

Nicki Minaj nægter via sin advokat at betale så meget som en bøjet femøre

Inden længe er Nicki Minaj aktuel med en spritny version af Aquas 'Barbie Girl', der lander på soundtracket til den imødesete 'Barbie'-film.

Men inden hit-rapperen når så langt, skal hun lige have sig et alvorsord med sin advokat.

'Anaconda'-sangeren er nemlig blevet beskyldt for ikke at have betalt for nogle dyre smykker. Det skriver TMZ.

I anklageskriftet fremgår det ifølge TMZ, at Nickis stylist, Brett Alan Nelson, indgik en aftale med smykkefirmaet Roseark om, at de skulle låne rapperen nogle smykker i forbindelse med en offentlig optræden.

Firmaet påstår, at de aftalte, at Brett Alan Nelson skulle aflevere smykkerne tilbage og betale for eventuelle skader, der måtte være sket.

I dokumenterne, som TMZ har set, står der, at Nicki Minajs stylist ikke afleverede smykkerne inden for deadline, og at der var synlige skader på de 66 stykker smykker.

Derfor har firmaet nu sagsøgt både Nicki Minaj og hendes stylist for 26.000 dollars, hvilket svarer til lidt over 180.000 kroner.

Men Nicki Minajs advokat, Jordan Siev, vil ikke høre tale om, at hans klient skal betale en rød reje til smykkefirmaet.

'Vi er ikke blevet præsenteret for beviser for, at nogen af de pågældende smykker er blevet beskadiget af Nicki. Den her retssag er ikke andet end et helt almindeligt forsikringskrav, som er designet til at skabe omtale for smykkefirmet og hive penge ud, som de ikke er berettiget til,' skriver han til mediet.