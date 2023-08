Slagtet for bikinibilleder: Nu reagerer hun

Pussycat Dolls-stjernen Nicole Scherzinger postede et bikini-billede, der ikke faldt i god jord hos sine følgere - nu prøver hun at rette op

Den tidligere forsanger i pigegruppen Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, får normalt tonsvis af likes på sine frekvente bikinibilleder.

Ikke desto mindre har hendes seneste af slagsen dog fået en noget anden modtagelse.

Sangerindens følgere var nemlig langtfra begejstrede for, at hun mandag brugte sin tid på at lægge bikinibilleder på Instagram, mens skovbrande hærger hendes hjemland, Hawaii.

Pussycat Dolls-sangeren gennemgik efterfølgende en kraftig shitstorm på de sociale medier, hvor flere brugere gav deres utilfredshed til kende i kommentarsporten.

'Det er tid til at stoppe op og støtte Hawaii, vis os, at du gør noget i stedet for at poste bikinibilleder,' skrev en bruger blandt andre.

'Du elsker at posere. Timingen er lidt mærkelig med Armageddon-scener i dit hjemland,' skrev en anden.

'Damage control'

Noget kunne dog tyde på, at de mange kommentarer er faldet Nicole Scherzinger for brystet.

Annonce:

Mandag aften postede hun nemlig en video på Instagram, hvor hun rækker ud til sit netværk og beder om hjælp til at støtte folket i Maui, der er hårdt ramt af raserende skovbrande.

'Aloha. Vær med til at kokua (hjælpe på hawaiiansk red.) befolkningen på Maui og støt det hawaiske Røde Kors i denne nødens tid. Dine pengedonationer vil gå direkte til familier i Maui, som har brug for vores hjælp. Mahalo kokua og tak. Gud velsigne jer', siger sangerinden i videoen.

Artiklen forsætter under videoen...

Shitstorm fortsætter

Nicole Scherzinger postede angiveligt videoen i et forsøg på at vise hendes følgere, at hun oprigtigt føler med folket i hendes hjemland.

Men den køber flere bruger på Instagram slet ikke.

Annonce:

'Lol, så fordi dit bikini-billede giver bagsalg, så poster du det her? Du er en falsk person...hvis du virkelig mente det, så ville du have postet den her video først...der er for mange forfærdelige mennesker som dig i verden, som kun tænker på dem selv,' skriver en bruger i kommentarfeltet til sangerindens seneste video.

En anden viser sin utilfredshed med, at rige personer beder om donationer, når de i realiteten selv har mulighed for at donere så meget mere end 'normale' mennesker.

'Hvor kan alle disse fuc**** kendte ikke donere nogle af deres egne penge i stedet for at lave disse akavede opslag, hvor de tigger andre om at donere den lille smule de har?,' skriver en bruger.

Nicole Scherzinger er ikke den eneste kendte, der på det seneste er blevet kritiseret for at bede sin følgere om at donere penge.



Læs også: Stenrig stjerne tigger om penge fra fans