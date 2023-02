Slettede alt: Nu lukker hun kontoen helt ned

Der er tilsyneladende et dramatisk brud under opsejling i den amerikanske kendisverden.

Stjerneparret Megan Fox og Machine Gun Kelly skulle nemlig være gået fra hinanden, siger rygterne, efter Megan Fox har slettet samtlige billeder af sin (måske) tidligere forlovede på Instagram, mens hun ligeledes delte et nyt billede med slet skjult hentydning til, at han på den ene eller anden måde havde bedraget hende.

'Du kan smage uærligheden på dine ånde', lød teksten til opslaget.

Men også det opslag - og alle andre for den sags skyld - er nu væk. Megan Fox har nemlig lukket sin konto på Instagram helt ned.

Således mødes man altså nu af en side, der fortæller, at profilen ikke længere kan findes, når man forsøger at åbne skuespillerens profil på platformen.

Parret fandt sammen tilbage i 2020, og siden har de i den grad vist deres kærlighed til hinanden offentligt. De var nemlig ikke blege for at råsnave på den røde løber, ligesom de lystigt delte ud af historier om deres sexliv i diverse medier.

Netop platformen Instagram blev i den grad også brugt til at eksponere deres excentriske forhold, som ofte bød på okkulte udtryk, når de eksempelvis drak hinandens blod og fik forlovelsesringe med modhager, så de gjorde ondt at tage af.

Parret optrådte meget ofte på den røde løber sammen. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Parret vakte også opsigt, da de til halloween klædte sig ud som det skandaleombruste par fra 90'erne Pamela Anderson og Tommy Lee.

Her delte de nemlig en video på Instagram, hvor Machine Gun Kelly sniffede noget hvidt pulver af Megan Fox' bryster. De fik i den grad høvl i kommentarfeltet for at glorificere misbrug af stoffer, men nu kan følgerne ånde lettet op, for det er tilsyneladende helt slut med deling af den slags videoer.

Machine Gun Kelly, der har det borgerlige navn Colson Baker, er stadig at finde på platformen, hvor han har mere end 9,4 millioner følgere.