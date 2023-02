Sletter alle spor: 'Du kan smage uærligheden'

De amerikanske medier er gået i selvsving, og fans og følgere er i oprør eller gør sig muntre i kommentarsporet på Megan Fox' Instagram.

For er det pludselig slut mellem hende og hendes forlovede, sangeren Machine Gun Kelly?

Kendisparret blev forlovet for omkring et år siden, og de har længe - i hvert fald udadtil - virket forelskede og glade for hinanden, men pludselig synes harmonien at være væk med et fingerknips.

I hvert fald har Megan Fox ud af det blå slettet alle billeder af sin forlovede eller af de to sammen, og i et opslag på Instagram giver hun samtidig et meget klart hint om, at det enten er slut mellem turtelduerne, eller at der er opstået en alvorlig krise.

'You can taste the dishonesty, it's all over your breath'.

Eller frit oversat til dansk: 'Man kan smage uærligheden - din ånde emmer langt væk af det'.

Sådan skriver Megan Fox på Instagram, bl.a. ledsaget af en video, hvor hun brænder nogle ting i en tønde ved aftentide, heriblandt et brev.

Ordene er et citat fra Beyonce-sangen 'Pray, You Catch Me', der er med på Queen B's album 'Lemonade' fra 2016.

De har været forlovet siden januar 2022, men er det slut nu mellem Megan Fox, 36, og Machine Gun Kelly, 32? Foto: Ritzau Scanpix

Et kuriosum er, at hele 'Lemonade'-albummet handler om Beyonces mands, Jay-Z's, utroskab.

I samme moment har Megan Fox unfollowed alle personer på sin følgerliste undtagen tre personer: Eminem, Harry Styles og Timothee Chalamet.

Førstnævnte har sjovt nok længe haft en kæmpe fejde på ord med Machine Gun Kelly, hvor det er føget gennem luften med beskyldninger gennem flere år.

Noget tyder på en pludseligt opstået tvist. Kendisparret blev således senest fotograferet sammen ved et Super Bowl-arrangement hos rapperen Drake i Arizona, blot få timer før at hun gik sletteamok.

Fortsættelse følger ...