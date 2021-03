Sletter alt: - Det er tid til at sige farvel

Den kendte topmodel Chrissy Teigen er fortid på Twitter, hvor hun ellers har været en populær skikkelse med over 13 millioner følgere. Her har hun blandt andet delt ud af sit privatliv, bagsiden af at være kendt og også langet ud efter magthavere, som hun har været utilfreds med.

I en serie af tweets forklarer hun mere om, hvorfor hun nu har valgt at slette sin Twitter-profil.

'I mere end ti år har I været min verden. Jeg skylder ærligt talt så meget til den verden, vi har skabt her (på Twitter, red.). Jeg ser virkelig mange af jer som mine virkelige venner', lyder det fra 35-årige Tiegen, der fortsætter:

'Men det er tid til at sige farvel. Det her er ikke længere mere positivt for mig, end det er negativt, og jeg synes, det er det rette tidspunkt at stoppe. Mit mål her i livet er at sørge for, at folk er glade. Smerten, når jeg ikke lykkes med det, er for stor for mig. Jeg er altid blevet fremstillet som den stærke kvinde, der slår igen, men sådan er jeg bare ikke, fortsætter hun ærligt.

Tiegen er gift med John Legend, som hun har to børn sammen med. Foto: Toni Anne Barson/Getty Images

I et andet tweet fortæller hun, at det har været hårdt for hende konstant at søge bekræftelse på Twitter.

'Mit ønske om, at folk kan lide mig, og min frygt for at pisse folk af, har gjort mig til noget, som I ikke har skrevet jer op til, og jeg er blevet et anderledes menneske, end jeg var, da jeg startede her. Hav et godt liv, tweeters', lød det i tweetet, hvor hun ligeledes fortæller, at hun har lært meget af sin tid på Twitter.

'Jeg har lavet mange fejl igennem årene og foran hundredetusinde, og jeg er også blevet holdt ansvarlig for dem. Jeg har lært virkelig meget her. Men en ting, jeg ikke har lært, er at lukke al negativiteten ude. Jeg er bare meget følsom', lyder det videre fra Tiegen.

Siden har hun slettet sin profil, der således ikke længere er tilgængelig.

Privat er Teigen gift med 42-årige John Legend. Sammen har de børnene Luna og Miles. Sidste år mistede de deres ufødte barn, der fik navnet Jack.