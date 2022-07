Slipper med skrækken

Det lysner for alvor for Katie Price og hendes juridiske problemer.

Endnu en af den britiske tv-kendis' sager var mandag i retten i Crawley, hvor hun stod tiltalt for at køre for hurtigt og for ikke at opgive informationer til myndighederne i forbindelse med det angivelige brud på færdselsloven.

44-årige Katie Price var på grund af ferie i udlandet ikke selv til stede i retten, hvor hun stod til en bødestraf for forseelserne, der langt fra var hendes første eller værste på de britiske veje. Men hun slap med skrækken, og begge tiltaler blev droppet efter mandagens retsmøde. Det skriver flere medier - heriblandt Metro.

Den for hende glædelige nyhed kommer kort tid efter, at hun også slap for en fængselsstraf.

I slutningen af juni var hun i retten, hvor hun var tiltalt for at bryde et tilhold, hun har fået mod hendes eksmands nye kæreste, efter hun i 2019 svinede hende til i en skolegård.

Hun havde på forhånd erklæret sig skyldig, og dommeren havde advaret hende om, at hun risikerede en fængselsstraf. 24. juni endte det dog med, at dommeren gav hende en bøde på 13.000 kroner og 190 timers samfundstjeneste.

Narkokørsel

Trafikforseelsen, hun mandag slap for straf for, fandt sted i september sidste år.

Her kørte Katie Price galt, og efterfølgende stod det klart, at hun havde kørt i påvirket tilstand. Hun havde både indtaget kokain og alkohol, hvilket bestemt ikke var første gang.

Dengang endte hun med at blive dømt og få frakendt kørekortet i to år, ligesom hun fik en betinget fængselsstraf, men hun bliver altså ikke yderligere straffet for det uheld.

Var sagen om det brudte tilhold endt med en fængselsstraf, ville den betingede straf være blevet lagt oveni den, og Katie Price har derfor ekstra god grund til at være en tilfreds kvinde.

Den kontroversielle realitystjerne har været forlovet i alt syv gange, og hun har fem børn fra forskellige forhold. I øjeblikket er hun forlovet med 33-årige Carl Woods, som selv blev anholdt tidligere i år - blandt andet for angiveligt at have slået Katie Price.

De to er dog forblevet sammen, og han har flere gange støttet hende i retten på det seneste. I øjeblikket er parret på ferie i Thailand.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Katie Price er en af mange, der har tiltrukket sig opmærksomhed, efter at hun har været på forsiden af Playboy-magasinet. Hendes forside og en lang række ikoniske forsider kan du se her.