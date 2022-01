Slog op med Anthony Hopkins: Skræmt af Hannibal Lecter

- I'm having an old friend for dinner.

Anthony Hopkins udødeliggjorde den sætning i rollen som psykiateren med hang til mord og menneskekød, Hannibal Lecter.

Og det var så svært for hans celebre ekskæreste, den amerikanske mediepersonlighed Martha Stewart, at skelne mellem fiktionen og virkelighedens verden, at hun dumpede ham, dengang de datede i 90'erne.

Det fortæller Martha Stewart i talkshowet 'The Ellen DeGeneres Show' ifølge flere medier, heriblandt People og The Independent.

- Jeg har et stort og uhyggeligt hus, som ligger helt for sig selv inde i skoven, og jeg kunne slet ikke forestille mig at tage Anthony derhen, fortæller Martha Stewart til Ellen DeGeneres.

- Alt, jeg kunne tænke på, var ham, der sad og spiste. Så jeg slog op med Anthony, fordi jeg ikke kunne stoppe med at tænke på ham som Hannibal Lecter.

Anthony Hopkins' portræt af Hannibal Lecter, som han spillede i 'Ondskabens øjne' fra 1991, 'Hannibal' fra 2001 og i 'The Red Dragon' fra 2002, har været så overbevisende, at rollen indbragte ham en Oscar i 1992.

Anthony Hopkins har også fundet kærligheden igen efter Martha Stewart.

Den 84-årige walisiske superstjerne har nemlig siden 2003 været gift med den 65-årige skuespillerinde Stella Arroyave.