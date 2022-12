Slut efter 16 år: Kendis skal skilles

Nu er det slut.

Skuespiller og danser Ashley Banjo, der vandt 'Britain's Got Talent' tilbage i 2009, skal skilles fra sin barndomskæresten og konen Francesca Abbott, som han har været sammen med i over 16 år.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro.

Den 34-årige danser har i Instagram-story oplyst nyheden om skilsmissen til sine en million følgere på det sociale medie.

'For næsten 18 måneder tog vi den svære beslutning om at skilles. Efter at have været sammen i over 16 år, siden vi var teenagere, er det ikke en let beslutning, der er blevet taget let,' skriver Ashley Banjo og fortsætter:

'Vores hovedfokus vil altid være vores smukke børn. Enhver beslutning, der er blevet truffet, er for at sikre, at vi kan fortsætte som en kærlig familie og yde det allerbedste som forældre.'

Bedste venner

Videre skriver Ashley Banjo, at han og Francesca Abbott vil forsøge at fortsætte forholdet som venner.

'Nogle gange efter så mange år bevæger folk sig bare i forskellige retninger, men vi gør det kærligt, og vi fortsætter med at forsøge at være de bedst mulige forældre og de bedste venner i fremtiden,' lyder de afsluttende ord fra danseren.

Ashley Banjo og Francesca Abbott har børnene Mciah og Rose på henholdsvis to og tre år.

Det nu forhenværende ægtepar blev forlovet tilbage i 2014. Året efter blev de gift.