Slut efter 21 år: Angelina Jolie færdig i FN

I en fælles pressemeddelelse kan skuespilleren Angelina Jolie og FN fredag annoncere, at deres mangeårige samarbejde nu får en ende.

'Efter mere end 20 års dedikeret og engageret arbejde med FN's Flygtningeagentur, der går ind for rettigheder og beskyttelse af tvangsfordrevne mennesker rundt om i verden, går Angelina Jolie videre fra sin rolle som UNHCRs særlige udsending til at engagere sig i et bredere sæt af humanitære og menneskerettighedsspørgsmål', lyder det.

I mere end 20 år har Jolie været på over 60 feltmissioner ude i verden, hvor hun både har været i Yemen og Burkina Faso. Og særligt udsatte børn har været et af hendes store fokusområder.

I pressemeddelelsen takker hun for sin tid i FN og fortæller, at det nu er tid til at prøve noget nyt.

'Jeg er taknemmelig for det privilegium og den mulighed, jeg har haft for at arbejde sammen med så mange fremragende og dedikerede UNHCR-officerer og andre kolleger, der udfører livreddende arbejde globalt, og for at tjene som særlig udsending', siger skuespilleren i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Jeg vil fortsætte med at gøre alt, hvad der står i min magt i de kommende år for at støtte flygtninge og andre fordrevne. Efter 20 års arbejde i FN-systemet føler jeg, at det er på tide for mig at arbejde anderledes, engagere mig direkte med flygtninge og lokale organisationer og støtte dem'.

Angelina Jolie har seks børn med sin eksmand, skuespilleren Brad Pitt, Parret fik tre børn sammen, mens de tre andre er adopteret fra henholdsvis Cambodja, Vietnam og Etiopien.