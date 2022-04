Slut efter 39 år

Så gik den ikke længere.

Efter knap 40 års samliv skal skuespillerparret Dan Akroyd, 69, og Donna Dixon, 64, leve livet hver for sig.

Fredag annoncerede det nu forhenværende par deres separation til People og uddybede, at de fortsat vil være venner.

'Efter 39 år som par er vi nu på adskilte livsveje. Vi forbliver lovligt gift, forældre, kollegaer og forretningspartnere,' forklarede de i en fælles erklæring til mediet.

Akroyd og Dixon fandt sammen på settet til komediefilmen 'Doctor Detroit' i 1983.

Senere optrådte de sammen i adskillige film, herunder 'Twillight Zone: The Movie' (1983), 'Spies Like Us' (1985), 'The Couch Trip' (1988) og 'Exit to Eden' (1994).

Mange husker nok Dan Akroyd fra filmen 'Ghostbusters', som han havde stor succes med. Foto: Aaron Harris/Ritzau Scanpix

Eksparret har sammen døtrene Danielle, 32, Belle, 28, og Stella, 24.

Den canadisk-amerikanske skuespiller, der slog igennem i 'Saturday Night Live' i 1970'erne, har tidligere sat ord på sit særlige forhold til kvinden i sit liv.

'Du skal finde den rigtige person - se vedkommende i øjnene, få personen til at kigge tilbage og kende deres sjæl,' sagde 'Ghostbusters'-skuespilleren i 2014.

'Hun er en sydlandsk kvinde, der er forstående og ikke har noget imod at have med drengene at gøre nogle gange. Jeg kalder hende for den hvide gudinde. Og jeg er den grønne dæmon,' tilføjede han dengang.

Akroyd var tidligere forlovet med afdøde Carrie Fisher i begyndelsen af 1980'erne.