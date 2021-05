Slut efter syv år

'How I Met Your Mother'-stjernen Jason Segel og Alexis Mixter er gået hvert til sit efter at have været kærester i lidt over syv år

Skuespilleren Jason Segel, der blandt andet er kendt for rollen Marshall Eriksen i den populære komedieserie 'How I Met Your Mother', og kunsteren Alexis Mixter er ikke længere kærester.

I et opslag på sin Instagram har offentliggjort Alexis Mixter, at de to er gået fra hinanden.

'Dette er et billede af to bedste venner. Denne fyr og jeg har delt så meget i livet sammen (...) Jeg har aldrig brugt så meget tid sammen med en anden person, udviklet mig så meget sammen med en anden, grinet så meget, grædt så meget, delt så meget,' skriver Mixter i opslaget og fortsætter:

'Det føles underligt at skrive om slutningen på et forhold, især når venskabet, der stadig eksisterer, er så fuld af liv,'

I efterfølgende story på Instagram takkede Alexis Mixter folk for den støtte, hun har modtaget, efter hun delte nyheden om bruddet.

41-årige Jason Segel og 42-årige Alexis Mixter mødte hinanden, ifølge People, første gang tilbage i december 2013. De viste sig for første gang for offentligheden på den røde løber til en fundraiser i 2016.

Jason Segel har endnu ikke udtalt sig offentligt om bruddet.