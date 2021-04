Slut med slankekure: Jeg bliver sindssyg

Chrissy Teigen har brugt alt for mange år på at tælle kalorier, mener hun

Chrissy Teigen er færdig med slankekure og diæter, og det er slut med kun at have fokus på kroppen for den tidligere model.

Det siger hun i et stort interview med People.

- Jeg har kastet alt det ud ad vinduet. Nu er jeg kommet til et punkt i mit liv, hvor det er vigtigere for mig, at jeg nyder tingene, som de kommer, siger hun og fortsætter:

- Jeg spiser ting, når jeg vil have dem. For hvis jeg ikke gør det, bliver min hjerne sindssyg. Så jeg prioriterer min hjerne over min krop en smule - hjerne og sind over krop. Hvis det er noget, der vil gøre mig glad og få mig til at have det godt, så indtager jeg det, lyder det fra hende.

Nu har hun dog fundet ud af, hvad der for alvor betyder noget for hende i forhold til at være sund og have det godt.

- Jeg har levet et helt liv. Jeg har brugt alt for mange år på at tælle kalorier, planlagt alt for mange træninger og forsøgt at finde ud af, hvad sundhed var for mig. Det har jeg forsøgt at finde ud af så, så længe, siger Chrissy Teigen og fortæller, at hun nu har fundet ud af det:

- Nu ved jeg, at det er at være på legepladsen med mine børn. Bare komme ud, tage i parken eller et akvarie. Bare det at jeg har mulighed for at køre rundt i bilen med mine børn. Det er en aktivitet for mig, og jeg nyder den slags ting.

35-årige Chrissy Teigen har børnene Luna og Miles på henholdsvis fire og to år med John Legend.

