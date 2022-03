Slutter fred efter bitter strid

Det kan være svært at følge med i den skilsmissekrig, sangerinden Kelly Clarkson gennem længere tid har udkæmpet med sin eksmand Brandon Blackstock.

Men nu har de stridende parter endelig indgået et forlig i deres bitre kamp - for nu i hvert fald.

Det skriver TMZ og PageSix.

Ifølge de to amerikanske medier underskrev dommer Scott Gordon fra Los Angeles Superior Court forleden vilkårene, som det har været særdeles svært for eks-ægteparret at blive enige om.

39-årige Clarkson, der for nylig overraskede alle ved at erklære, at hun fremover vil kaldes Kelly Brianne, har fået den primære forældremyndighed over deres to børn - datteren River på syv år og sønnen Remington, fem - mens Blackstock 'kun' får ungerne at se hjemme hos sig i én weekend om måneden.

Clarkson beholder eksparrets tidligere fælles ranch i Montana, men Brandon Blackstock får dog ifølge aftalen lov til at bo der indtil 1. juni.

Gigantisk leje

I mellemtiden skal han ifølge forliget hoste op med 12.500 dollars om måneden i leje. Det svarer til 85.000 danske kroner.

Det er dog peanuts i forhold til de beløb, sangerinden, der blev den første vinder af 'American Idol' tilbage i 2002, skal punge ud til Brandon Blackstock i forskellige andre sammenhænge.

Hun er bl.a. tidligere gået med til at give eksmanden over fem procent af landejendommens værdi. Hans andel svarer til 908.800 dollars ud af dens samlede værdi på 17.750.000 dollars.

Dermed skal han have 6.179.840 danske kroner af Kelly Clarkson.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et af de seneste billeder af Clarkson fra februar 2022. Hun er - ud over sangen, der også har gjort hende til skattet dommer i 'The Voice' i USA over flere sæsoner - blevet en kæmpe tv-stjerne i USA. Her fejrer hun triumfer med sit 'The Kelly Clarkson Show'. Foto: Mark J. RTerrill/Ritzau Scanpix

Hun vandt ellers oprindeligt retten til ejendommen i oktober sidste år, men Brandon Blackstock hævdede, at det var såkaldt 'ægteskabelig ejendom' og ikke en del af deres ægtepagt. Det fik han medhold i.

Stort underholdsbidrag

Det mest finurlige ved forliget er, at Brandon Blackstock skal have underholdsbidrag af astronomisk størrelse frem til 2024 af eksfruen. Det er aftalt, selvom han som før nævnt kun skal have de kære små på besøg en enkelt weekend hver måned.

Man må håbe, de bliver forkælet i den ene weekend, for beløbet, han får udbetalt hver måned for ulejligheden, er 115.000 dollars - svarende til 782.000 kroner.

Det er bare et greb i lommen for stenrige Kelly Clarkson, der ifølge TMZ skulle tjene omkring 20 mio. dollars om året. Det er astronomiske 136 mio. kroner.

Pengene tjener hun på sin musik, men også som populær vært på sit eget talkshow 'The Kelly Clarkson Show', der er udset til at skulle overtage pladsen i den bedste sendetid på NBC fra det snart hedengangne 'The Ellen DeGeneres Show'.

De endelige formaliteter i skilsmisseforliget falder ifølge PageSix på plads ved et sidste retsmøde 28. marts.

Grammy-vinderen og tv-værten Clarkson søgte skilsmisse fra den tidligere talentmanager Blackstock i juni 2020 efter næsten syv års ægteskab.

De blev erklæret lovformeligt skilt i august 2021.