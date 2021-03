Smadrede ind i porten

Kim Kardashian er midt i en offentlig skilsmisse fra musiker Kanye West, men det er ikke de eneste problemer, der giver anledning til panderynker hos den 40-årige stjerne.

Det normalt velunderrettede kendismedie TMZ kan således - på baggrund af politikilder - fortælle, hvordan en ung mand torpederede porten til hendes hjem i det aflukkede område Hidden Hills i Los Angeles.

Det skete onsdag klokken 18.30, skriver mediet.

Kendisadvokat: Det kan blive grimt

Efter at have torpederet porten blev manden tilbageholdt af sikkerhedspersonalet, der tilkaldte politiet. Over for ordensmagten skulle den 24-årige mand have givet udtryk for, at hans mål var at møde Kim Kardashian, som han endda skulle have påstået var hans hustru.

Han blev sigtet for ulovlig indtrængen og løsladt igen.

De gennemgår det sværeste, de nogensinde har oplevet, siger advokaten. Foto: Ritzau Scanpix

I sidste måned kom det frem, at Kim Kardashian har søgt om at blive skilt fra Kanye West efter knap syv års ægteskab. Det oplyste en unavngiven talsperson fra en domstol i Los Angeles over for nyhedsbureauet AP.

Kopierer børnene

Kendisparret skulle være enige om delt forældremyndighed over deres fire børn. De har endnu ikke selv kommenteret skilsmissen.