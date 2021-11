Smadrer kunstværk til 86 millioner - med vilje

En talsmand for serien 'The Outlaws' bekræfter, at der var tale om et originalt Banksy-værk

Hollywood-legenden Christopher Walken fik en dag på job, han nok sent vil glemme, da han ødelagde et originalt Banksy-værk, der kunne have indbragt omkring 86 millioner kroner ifølge The Mirror.

Metro og The Sun nævner samme beløb.

Så sent som i sidste måned blev et af kunstnerens mere populære værker solgt for svimlende 160 millioner kroner.

Og så var det endda med vilje.

78-årige Walken var ved at indspille tv-dramaet 'The Outlaws', hvor han i sæsonfinalen overmaler værket, der forestillede en rotte med to spraydåser og Banksys signatur.

En talsmand for 'The Outlaws' bekræfter hændelsen over for BBC.

'Vi kan bekræfte, at kunstværket i slutningen af 'The Outlaws' var et originalt Banksy, og at Christopher Walken overmalede og ødelagde det, da vi filmede scenen', lyder det.

Ifølge Mirror skulle det have været et krav fra Banksys side, at netop Christopher Walken stod for at ødelægge kunstværket. Hvilket altså også skete.

Serien foregår i Bristol, England, hvor den anonyme Banksy også menes at være fra.

Det delvist makulerede værk, der i oktober blev solgt for 160 millioner kroner, blev kørt i en makulator, da det i 2018 solgt på auktion for en million pund: