Smadrer rekord med dyr luksusvilla

Russell Wilson skal til efteråret vænne sig til et helt nyt hold, når den kommende NFL-sæson går i gang.

Seattle Seahawks sagde farvel til stjernenspilleren efter den seneste sæson og sendte ham i stedet til Denver Bronos, og det har naturligvis sendt ham og hustruen, sangeren Ciara, på boligjagt.

Den jagt kan de nu afblæse, og en lokal ejendomsmægler kan knappe et par flasker champagne op for at fejre en rekordhandel.

TMZ skriver, at parret har betalt hele 25 millioner dollar - knap 172 millioner kroner - for luksusvillaen, der er placeret på en 21.610 kvadratmeter stor grund.

Selve huset er 1858 kvardratmeter og har udover de ting, der normalt er i et hus, også ganske mange luksuriøse detaljer. Blandt andet har parret mulighed for at parkere hele ni biler i garagen, ligesom der også er biograf, baskeballbane og indendørs pool med.

De 172 millioner kroner er det markant dyreste boligkøb i Denver-området. Indtil nu havde en penthouselejlighed soligt i 2020 for 110 millioner kroner haft rekorden.

Ciara og Russell Wilson blev gift i 2016 og har sammen tre børn.