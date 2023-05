Smider tøjet på Instagram

Superstjernen Rihanna har tidligere bevist, at hun ikke er bleg for at flashe sin gravide mave, når hun for eksempel optræder på den røde løber.

Nu tager 'Diamonds'-sangeren det til nye højder med en dugfrisk billedserie på Instagram, hvor hun viser maven - og lidt til - frem for sine millioner af følgere.

'Her er en lille billedserie, jeg har valgt at kalde 'gnub dine bryster' til ære for min første graviditet, at omfavne moderskabet som en vinder og den magi, som denne krop har skabt!', skriver hun til opslaget.

Der er altså tale om billeder, fra da Rihanna var gravid med sønnen RZA, som hun fik med rapper A$AP Rocky i maj 2022.

Annonce:

'Baby RZA... han var derinde og havde ingen ide om, hvor skør hans mor er, eller hvor besat han ville gøre mig', skriver hun videre til opslaget, inden hun med hashtagget #tobecontinued (fortsættelse følger, red.) antyder, at der er flere billeder på vej.

Rihanna var under sin første graviditet ikke bange for at vise verden, hvordan en gravid mave ser ud. Her er hun, to måneder inden hun fødte sønnen RZA. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Rihanna er nemlig gravid igen og venter sit og A$AP Rockys andet barn.

Det afslørede hun efter sin optræden til årets pauseshow ved Super Bowl, hvor flere havde fået øje på den 35-årige hitmagers gravide mave.

Hvornår barnet ventes at komme til verden, har parret ikke offentliggjort.