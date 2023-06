Smider tøjet: Viser babybulen frem

Kourtney Kardashian overraskede forleden sin mand med beskeden om, at hun er gravid. Nu viser hun maven frem for alverden

Det er ikke unormalt, at ens krop selvsagt ændrer sig, når man har en baby i maven.

Mange kvinder har da også gjort sig nervøse tanker om, hvordan de ender med at se ud, når de bliver gravide.

Men for realitystjernen Kourtney Kardashian er der udadtil ikke skyggen af nervøsitet eller kropsskam forbundet med, at hun har et barn på vej.

I et opslag på sin Instagram-profil viser hun stolt sin gravide bikinikrop frem i en række billeder fra hvad der ligner en dejlig solbeskindet dag ved svømmepølen.

'Søde sommer', skriver hun som billedtekst til galleriet af hende selv og et håndfuld af hendes andre børn.

Se opslaget her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Overraskede sin mand

Det var foran tusindvis af mennesker til en koncert med det amerikanske rockbandet Blink-182, at Kourney Kardashian forleden overraskede ægtefællen og trommeslageren i bandet,Travis Barker, med beskeden om den lille ny inde i maven.

'Travis, jeg er gravid'

Sådan stod der på skiltet, den 44-årige realitystjerne Kourtney Kardashian havde taget med sig til koncert.

Skiltet var en henvisning til bandets hit 'All The Small Things', hvor et lignende skilt fremgår i musikvideoen fra 1999.

Efter at have set beskeden fra Kourtney Kardashian, sprang den lykkelige trommeslager ned fra scenen og kyssede hende foran de jublende fans.

Travis og Kourtney Kardashian begyndte at date i starten i 2021 efter flere års venskab.

I maj sidste år afholdt de et ekstravagant bryllupsfest i Italien med deres i alt seks sammenbragte børn.

Kourtney Kardahsian har allerede tre børn med ekskæresten Scott Disick, nemlig 13-årige Mason, Penelope på 10 år og Reign på 8 år.

Trommeslageren har børnene Landon på 19, 17-årige Alabama og bonusdatteren Atiana med den amerikanske model Shanna Moakler.