Så gik den ikke længere.

Rapperen Kanye West har det seneste stykke tid i den grad været aktiv på det sociale medie Instagram.

Her har han både tilsvinet sin ekskone Kim Kardashian, hendes nye kæreste Pete Davidson og flere komikere, der arbejder med Pete Davidson på 'Saturday Night Live' - heriblandt Trevor Noah.

Det seneste racistiske angreb på Trevor Noah, hvor Kanye kaldte ham en 'koon', har nu fået musikeren udelukket fra Instagram.

Det bekræfter en talsperson for Facebook over for flere medier.

Ifølge TMZ har Kanyes seneste opslag været racistiske og over grænsen for, hvad mediet vil tolerere.

Derfor har Kanye nu fået 24 timers udelukkelse, der betyder, at han ikke kan skrive, lægge noget op eller skrive privat til andre.

Hvis Kanye ikke overholder reglerne, vil mediet foretage yderligere sanktioner.

Kanye har endnu ikke reageret på udsmidningen.