Snart far til fire

36-årige Jack Osbourn, søn af legendariske Ozzy Osbourne, kan snart kalde sig far til fire.

Kæresten, Aree Gearhart, er nemlig gravid med parrets første barn.

Den forestående familieforøgelse afslører de vordende forældre på deres respektive Instagram-profiler.

Begge deler et billede, hvor Jack Osbourne holder kærligt om kærestens gravide mave.

At parret har valgt at 'afsløre' den glade nyhed for offentligheden netop i dag, er ingen tilfældighed. 22. marts er nemlig Aree Gearharts fødselsdag.

- I dag er det min fødselsdag, men min gave kommer først til sommer, skriver den 31-årige fødselar i sit opslag.

De vordende forældre fotograferet i Los Angeles tidligere på måneden. Og jo, der kan anes en babybule. Foto: TheImageDirect.com/Ritzau Scanpix

Jack Osbourne er i forvejen far til børnene Pearl Clementine på ni år, seksårige Andy Rose og fireårige Minnie Theodora, som han har med ekskonen, Lisa Stelly, som har blev skilt fra i 2018 efter seks års ægteskab.

Osbourne og Aree Gearhart fandt sammen i2019, og i december sidste år friede han så.