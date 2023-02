Snød alle under fødsel: Forklædning og løgne

I slutningen af januar kom det frem, at tv-kendissen og mediepersonligheden Paris Hilton var blevet mor for første gang.

Den 42-årige hotelarving og hendes mand, Carter Reum, havde fået en søn, der kom til verden via en rugemor.

Offentligheden havde ingen anelse om, at parret skulle være forældre, og i den første tid efter fødslen holdt parret det også hemmeligt. I det nyeste nummer af Harper’s Bazaar fortæller Hilton nu, hvorfor de valgte den tilgang.

- Hele mit liv har været så offentligt. Jeg har aldrig haft noget for mig selv. Vi besluttede, at vi ville have hele den her oplevelse for os selv, siger hun.

Derfor trak hun også i forklædning i form af en brugt paryk og en hættetrøje og blev indskrevet på hospitalet under falsk navn, da sønnen kom til verden.

Paris Hilton og Carter Reum blev gift i 2021, efter at de tidligere samme år havde offentliggjort deres forlovelse. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Parret fortalte også deres ansatte, at de skulle have malet hjemmet, så de kunne have deres hjem for dem selv i de første dage efter fødslen.

Den første tid som forældre er gået godt, og Paris Hilton er faldet godt til i rollen som mor.

- Jeg vil beskytte ham og være sammen med ham hvert sekund. Det er morinstinktet, der sætter ind, og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg føler mig så komplet nu, siger hun.

Paris Hilton er oldebarn af Conrad Hilton, der startede hotelkæden Hilton. Hun er i dag bedst kendt fra tv-programmer og ugeblade. 42-årige Carter Reum er en amerikansk rigmand. Han har i forvejen et barn fra et tidligere forhold.

