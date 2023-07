Snoop Dogg donerer 75.000 kroner: - Hun minder om min bedstemor

En gammel amerikansk kvinde er endt i kamp med et byggefirma, der påstår at eje hendes grund. Det har vakt harme hos flere kendte personligheder - blandt andet hos rapperen Snoop Dogg

Trods sin status som en af de absolut største rapstjerner i verden, så involverer Snoop Dogg sig dog tilsyneladende stadig, hvis han bliver opmærksom på uretfærdighed blandt 'normale' mennesker.

En repræsentant for rapperen bekræfter nemlig overfor mediet CNN, at rapperen har doneret 10.000 dollars (75.000 kroner red.) til en ældre amerikansk dame.

'Jeg gjorde det fra hjertet,' sagde Snoop Dogg i et interview med CNN og fortsatte:

'Hun minder mig om min mor og bedstemor'.

Snoop Dogg har doneret pengene til den 93-årige Josephine Wright, der er endt i en kamp med et byggefirma, som har valgt at sagsøge den ældre kvinde.

Byggefirmaet påstår, at Josephine Wrights parabol, skur og afskærmede veranda står i vejen for firmaets nye boliger, da genstandene befinder sig på en grund, som byggefirmaet ejer.

Grunden har været i Josephine Wrights familie, der har rødder til borgerkrigs-tiden, i mere end 30 år.

Og Josephine Wright har ikke tænkt sig at give op.

- Jeg har været en kæmper hele livet. Jeg blev blot forundret til at starte med, men så blev jeg gal, siger hun i et interview med Tv-stationen WSAV.

Josephine Wrights grund befinder sig på Hilton Head Island i South Carolina, hvor borgere fra samfundet er begyndt at kæmpe for den ældre dames sag.

Kendte personligheder blander sig

Men det er ikke kun borgerne i området, der har besluttet sig for at hjælpe den 93-årige kvinde.

Flere kendte personligheder har nemlig også begyndt at involvere sig..

Udover Snoop Dogg, så har den amerikanske skuespiller og filmskaber Tyler Perry også givet sin støtte til den 93-årige kvinde.

- Fru Wright. Fortæl venligst, hvor man skal dukke op for at støtte. Og hvad du har brug for i din kamp, skrev han i et opslag på Instagram.

I opslaget har skuespilleren også delt en video fra mediet WSAV, hvor 93-årige Josephine Wright bliver interviewet.

Den amerikanske stjernerapper Meek Mill har blandt andet skrevet i kommentarfeltet:

- Virksomheds-mobnning, når det er bedst... hun har superheltestatus!