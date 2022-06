Snoop Dogg må give lønforhøjelse til 'jointruller'

Priserne stiger.

Det kan mærkes de fleste steder. Også for Snoop Doggs faste 'jointruller', som har været nødt til at få en lønforhøjelse grundet inflationen.

Det meddelte den ikoniske rapper 7. juni på Twitter.

Det skete i forbindelse med et tweet fra ÜberFacts, der skrev, at Snoop Doggs faste 'jointruller' tjener mellem 40.000 og 50.000 dollars om året.

Det svarer til et sted mellem 283.000 og 353.000 danske kroner.

Til ÜberFacts tweet svarede Snoop Dogg, at deres løn var steget efter inflationen.

Der er ingen hemmelighed, at Snoop har en stor kærlighed til marihuana. I 2019 kunne han i et talkshow fortælle om sin faste 'jointruller'. Her fortalte han til Seth Rogen, at han simpelthen ikke havde tid til at rulle dem selv.

Det skriver CNN.

Og Snoops ruller har da også en del at se til. I 2021 fortalte han, at han holder 81 rygepauser om dagen, og den professionelle ruller ved præcis, hvornår Snoop har brug for et hvæs.

I USA steg inflationen med 8,6% fredag grundet stigende benzinpriser. Heldigvis for Snoop er prisen på cannabis ikke steget.

Snoop Dogg skulle have spillet i Danmark. Men på grund af en presset kalender har han været nødt til at aflyse. Foto: POLFOTO / Mogens Flindt

Kommer ikke til Danmark

30. maj kunne Ekstra Bladet beskrive, at Snoop Dogg alligevel ikke kommer til at give koncert i Danmark, efter han har aflyst hele sin europæiske turné i år.

'Kære venner og fans. På grund af uforudsete konflikter i kalenderen, herunder familieforpligtelser og kommende film- og tv-projekter, er Snoop Dogg ked af, at han er nødt til at aflyse sin kommende turné udenfor USA i 2022', lyder det i en udtalelse fra den 50-årige rapper, som han delte på sin Instagram.

Det inkluderer altså også koncerten i Danmark, der skulle være løbet af stablen 10. september i Royal Arena.

