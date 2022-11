Snydt! Beckham-kritiker afslører penge-trick

Den britiske komiker og queer-aktivist Joe Lycett vakte sidste uge opsigt ved at makulere over 85.000 kroner af sine egne penge i protest over David Beckhams milliardaftale med Qatar. Men det hele var et trick, afslører han nu

Surprise, surprise.

Den britiske komiker Joe Lycett har de seneste uger og dage været på queer-krigsstien i jagt på David Beckhams skalp.

I hvert fald har han truet Beckham med, at han ville makulere 10.000 pund, svarende til over 85.000 kroner, hvis ikke David Beckham droppede sin milliard-dyre promoter-aftale med Qatar, inden VM blev fløjtet i gang.

David Beckham fældede en tåre, da han efter adskillige timers kø nåede frem til dronning Elizabeths kiste i det centrale London Joe Lycetts stunt har tilsyneladende ikke rørt Beckham ligeså meget, som da han tidligere på året fældede en tåre da han nåede frem til dronning Elizabeths kiste

Og eftersom Beckham aldrig vendte tilbage - og i hvert fald slet ikke har droppet sit ørkenguld - led de store pengebundter savsmuld-døden søndag. I hvert fald tilsyneladende.

For nu har Lycett afsløret for sine følgere på sociale medier, at, til alles store overraskelse, videoen med penge i savsmuld-maskinen var falsk. I stedet gik sedlerne til et mere fornuftigt projekt, siger han i en ny video.

- Jeg har ikke ligefrem fortalt jer hele sandheden. Sandheden er, at de penge, der blev smidt ind i savsmuld-maskinen var ægte, men pengene, der kom ud (i tusind stykker, red.), var falske.

- Jeg ville aldrig være så uansvarlig og ødelægge rigtige penge. I virkeligheden var de 10.000 pund allerede blevet doneret til LGBTQ+-velgørenhed, endda før mit tweet sidste uge, siger komikeren Joe Lycett i en ny Instagram-video.

Makulerer Beckhams ansigt

Lycett forklarer, på vanlig humoristisk vis, at han aldrig regnede med, at Beckham ville reagere og benåde Lycetts dyrebare pengesedler.

I stedet handlede mediestuntet om at få folk til at snakke om de enorme problemer med homoseksuelles rettigheder i Qatar.

- Jeg regnede aldrig med at høre fra dig (Beckham, red.). Det var en tom trussel, designet til at få folk til at snakke. På mange måder var det lidt ligesom din aftale med Qatar, Beckham - totalt bullshit fra starten af, siger Lycett videre i videoen.

De mere end en million følgere skulle dog ikke helt snydes for endnu et makulerings-drama.

Derfor valgte Lycett endnu en gang at hive en papirdræber frem i form af en lille makulatur. Og denne gang var det ikke pengesedler, men David Beckhams ansigt på forsiden af homo-magasinet Attitude fra 2002, der måtte ofres.

Komikeren Joe Lycett er kendt som queer aktivist, hvilket han i den grad har demonstreret i sin kamp mod Beckhams Qatar-aftale. Foto: Getty Images/Marc Atkins

Om der også denne gang er tale om en falsk makulering, må tiden vise. Men med Lycetts tidligere kommentarer om, at David Beckhams tid som homo-ikon er ovre, er der nok mere autencitet i det nyeste stunt.

- Du var den første topfodboldspiller, der tog billeder med magasiner som Attitude, der åbent talte om dine homoseksuelle fans, og du giftede dig med en Spice Girl, hvilket er det mest homoseksuelle, et menneske kan gøre.

- Men nu er det 2022, og du har underskrevet en aftale på 10 millioner pund med Qatar for at være deres ambassadør for FIFA's VM. Men Qatar er betegnet som et af de værste steder i verden at være homoseksuel, sagde komikeren i en tidligere video på Twitter rettet mod Beckham.

