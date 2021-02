Snydt for millioner: Ansat levede et liv i luksus på stjålne penge

Man skal ikke friste svage sjæle. Det kan man let komme til, hvis man giver et kreditkort til den forkerte. Det har den amerikanske komiker Kevin Hart lært.

Den verdenskendte skuespiller og komiker er endt i en strid retssag mod sin tidligere personlige shopper Jason Dylan Syer. Det viser sig nemlig, at det kan være svært at holde fingrene for millioner, som ikke tilhører en selv.

En million dollars

Hart beskylder nemlig den 29-årige tidligere ansatte for at have stjålet mere end en million dollars, svarende til mere end 6,1 millioner danske kroner. Sådan lyder det fra advokaten Melinda Katz i en pressemeddelelse fra Queens County District Attorney.

Jason Dylan Syer bliver anklaget for at gennem sin ansættelse fra oktober 2017 frem til februar 2019 at have overført penge fra komikerens konto til sin egen og for at have benyttet sig af et kreditkort, han fik stillet til rådighed til at købe tøj til den 41-årige Kevin Harts garderobe, men i stedet brugte Jason Dylan Syer også pengene til at betale for sin egen luksuriøse livsstil.

I anklagen lyder det:

'Med de stjålne penge fra Hr. Hart, som den tiltalte havde på sin bankkonto, købte den tiltalte kunst for flere tusinde dollars og andre værdifulde samleobjekter. Derudover også minimum fem Patek Phillipe-ure til en værdi af mere end 400.000 dollars.'

Levet i luksus

Derudover bliver den tidligere personlige shopper beskyldt for at have købt malerier og designertasker, som den unge fyr tilmed har delt billeder af på det sociale medie Instagram.

Kevin Harts advokat mener, at den tidligere personlige shopper startede tilbage ved sin ansættelse i 2015 med at købe ind, som han burde med Kevin Harts accept, men at bedraget startede i 2017 frem til 2019.

Hvis anklageren får medhold, kan den 29-årige Jason Dylan Syer se frem til 25 år bag tremmer, lyder det i meddelelsen.