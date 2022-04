Snydt på målstregen: Milliardær løb med pengene

Drømmen blev knust.

Den verdenskendte skuespiller Nicholas Cage fik af byen Las Vegas, hvor han selv bor, bevilliget 80 millioner dollars til at åbne et nyt filmstudie. Det svarer til omkring 550 millioner kroner. Men da milliardæren Elon Musk ville åbne en Tesla-fabrik i byen, gik pengene pludselig til ham i stedet, og Cage måtte se sin drøm forsvinde.

Det fortæller han i talkshowet Jimmy Kimmel live, hvor han torsdag var gæst.

Elon Musk blev verdens rigeste mand gennem blandt andet virksomhederne Tesle og SpaceX. Foto: Patrick Fallon/Reuters/Ritzau Scanpix

Nicholas Cage har i flere år boet i Las Vegas, hvor han oprindeligt flyttede til på grund af de lave skatter, men han er siden blevet enormt glad for byen.

Det er da også her, han optog sin til dato største succes som skuespiller, nemlig filmen 'Leaving Las Vegas', som han vandt sin første og endnu eneste Oscar for.

- Vegas har været god ved mig, det har den virkelig.

- Jeg har haft gode oplevelser med at lave film der. 'Leaving Las Vegas' var god, 'Honeymoon in Vegas' er god. Jeg har god 'mojo' der, fortæller han.

Det er dog før, han kommer ind på sin dårlige oplevelse med byen, da den knuste hans drømme:

- Jeg prøvede at få et filmstudie bygget der, men så kom Elon Musk, og alle de penge, jeg havde fået til studiet - jeg fik 80 millioner dollars - de blev smidt i Tesla-koncernen, som ironisk nok tømte byen for vand. Men jeg fik det næsten, jeg fik næsten et filmstudie, siger han i talkshowet.

I øjeblikket er Nicholas Cage aktuel med filmen 'The Unbearable Weight of Massive Talent', hvori han spiller en fiktiv version af sig selv som skuespiller. Du kan læse Ekstra Bladets anmeldelse af filmen her.

