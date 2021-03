Snydt til fræk scene

I sin selvbiografi 'The Beauty of Living Twice' fortæller Sharon Stone, at hun ikke vidste, da hun filmede den ikoniske scene fra 'Iskoldt Begær', at man kunne se hendes underliv.

Det kan man læse i et uddrag af selvbiografien, som Vanity Fair har publiceret. Her fortæller den 63-årige skuespiller, at hun først efter indspilningerne var færdige fandt ud af, at man kunne se meget mere af hende, end hun fik at vide under optagelserne.

Det skete, da hun blev inviteret ind til at se filmen i et lokale fyldt med folk, der ikke havde noget med filmen at gøre.

'Det var sådan, jeg så mit 'vagina-shot' første gang, længe efter at jeg blev fortalt: 'at vi ikke kan se noget. Vi har brug for, at du tager trusserne af, da det hvide reflekterer i lyset, så vi ved, at du har trusser på,' skriver Sharon Stone, om hvad hun fik at vide under optagelserne af scenen.

Sharon Stone i den famøse scene i filmen 'Iskoldt Begær' fra 1992. Foto: Ralph Nelson/Ritzau Scanpix.

Det fik skuespilleren til at gå hen og give instruktøren på filmen, Paul Verhoeven, en lussing og efterfølgende ringe til hendes advokat.

Advokaten kunne fortælle Sharon Stone, at hvis hun ikke ville have, at filmen skulle blive udgivet med den scene, så var hun i sin gode ret til at kræve det.

Efter længere overvejelser valgte hun dog at beholde den famøse scene, som den blev filmet.

'Jeg tænkte og tænkte, og jeg valgte at tillade scenen i filmen. Hvorfor? Fordi det var det rigtige for filmen og karakteren, og fordi, trods alt, gjorde jeg det,' forklarer Sharon Stone i sin selvbiografi.