Søn i fængsel: Nu taler hun for første gang

'Real Housewives of Atlanta'-stjernen NeNe Leakes' søn er bag tremmer. Nu åbner hun op for første gang

Efter et sammenstød med loven er realitystjernen NeNe Leakes' søn Bryson Rashard Bryants røget en tur i fængsel.

Det skete tidligere på måneden.

Leakes har ikke ønsket at kommentere sagen hidtil, men nu åbner hun op i et interview i podcasten 'Reality with the King'. Det skriver People.

Sønnen blev anholdt 3. juli, hvor han står over for flere anklager. Det handler blandt andet om besiddelse af stoffer og at have opgivet et falsk navn, adresse samt fødselsdato.

Leakes beskriver, hvordan hendes søn har et vedvarende problem med stoffer, og at hun ikke mener at kunne stille noget op.

- Han har brug for en masse rådgivning. Han har et misbrug. Han har forsøgt at komme ud af det et par gange, men han får tilbagefald hver gang, siger hun og fortsætter:

- Mine hænder er bundet. Der er ikke så meget, jeg kan gøre mere. Jeg har brugt så mange penge på at prøve at Bryson derhen, hvor han skal være.

Hun forklarer, at det indtil videre ikke har været hans ønske at skulle i bedring, men hendes, hvorfor det kan være grund til, at det ikke er lykkedes hende at trænge ind til sin søn.

- Har det ok

'Real Housewives'-stjernen beskriver ydermere, at hun ikke længere bliver følelsesmæssigt påvirket over hans handlinger.

- Han er 33 år gammel. Han er voksen. Han har tre børn - tre smukke børn - som jeg elsker. Han har en kone. Men jeg er lidt følelsesløs over for det, fordi det er sket i så mange år, siger hun.

Adspurgt om, hvordan sønnen har det i fængslet, svarer realitystjernen, at hun har snakket med sin 33-årige søn i telefonen, og at 'hun tror, han har det okay.'

Han forbliver bag tremmer mod en kaution på omkring 41.000 kroner, som moren imidlertid ikke har haft i sinde at betale.