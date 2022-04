Søn sigtet for overdosis af baby

Forfatter Paul Austers søn, Daniel Auster, er blevet sigtet for manddrab, efter datteren på ti måneder mistede livet som følge af en overdosis

75-årige Paul Auster er én af de mest læste amerikanske forfattere her i landet. Han er faktisk så populær, at 'Illusionernes bog' fra 2002 kom på dansk, før den blev udgivet i USA.

Men lige nu bliver forfatterens navn omtalt i en trist historie vedrørende hans barnebarns død. Den ti måneder gamle pige døde af en kombination af fentanyl og heroin, og hendes 44-årige far, Daniel Auster, står anklaget for hendes død.

Det oplyser politiet ifølge New York Times.

Pigen, der hed Ruby Auster, blev fundet bevidstløs 1. november i sit hjem i Brooklyn og blev erklæret død på et hospital. Retsmedicinerne fastslog efterfølgende, at hun døde af 'akut forgiftning' som følge af stofferne.

Retslægens kontor afviser imidlertid at uddybe, hvordan babyen blev udsat for stofferne, da efterforskningen stadig er i gang.

Uden for familiens rækkehus i Bergen Street lørdag sagde to naboer, at Daniel Auster og hans partner var venlige, når de gik tur med deres nu afdøde baby.

Men en dag i efteråret dukkede der en bunke med babyting - tøj, bøger og legetøj - op på fortovet udenfor, og naboerne fik at vide, at babyen var død.

Paul Auster på litteraturfestivalen Louisiana Literature 2017. Foto: Finn Frandsen

Berygtet mordsag

I 1996 var Daniel Auster involveret i en berygtet mordsag i nattelivet, hvor en natklub promoter, Michael Alig, og en medskyldig dræbte og parterede en narkohandler, Andrew Melendez, hvis lig blev smidt i Hudson-floden.

Daniel Auster erkendte sig herefter for skyldig i tyveri, fordi han havde 3.000 dollars, svarende til 20.000 danske kroner, der var blevet stjålet fra Mr. Melendez, på sig. Han blev idømt betinget fængsel, men var ikke involveret i drabet.

Forfatteren afviste at kommentere sit barnebarns død, da New York Times rakte ud til ham lørdag.