Sønnen har fået nyt navn

Hvad er barnets navn?

Det spørgsmål har fans og følgere af Kardashian/Jenner-klanen ventet i spænding på at få besvaret, siden kendisparret Kylie Jenner og Travis Scott for snart et år siden fortalte, at de kaldte deres nyfødte søn for Wolf - og siden ombestemte sig.

Afslører nyfødt søns helt specielle navn

Den lille knægt kom til verden i 2. februar 2022, og da hans forældre afslørede hans navn, blev det mødt med både morskab og kritik i en grad, at makeup-mogulen og rapperen kort efter fortrød. I marts trak de med andre ord i land. Wolf skulle alligevel ikke kaldes Wolf.

Siden har der været spekuleret i, hvad den snart et år gamle kendisbaby så hedder, og nu har Kylie Jenner afsløret, hvad afløseren for Wolf-navnet er.

Hendes søn hedder nu Aire. Det fremgår af et opslag på Instagram.

Annonce:

Her har mormor - Kris Jenner - kommenteret navne-afsløringen med et 'I love you Aire Webster'.

Ud over den lille ulve-unge er Kylie Jenner og Travis Scott forældre til den fireårige datter Stormi. Foto: Ritzau Scanpix

Tilbage i marts, da Kylie Jenner og Travis Scott fortrød ulve-navnet, var Coconut angiveligt i spil.

Kylie Jenner delte et billede på Instagram i forbindelse med sin søster Kourtney Kardashians bryllupsweekend i Italien, og her blev billedteksten bemærket.

'Bare mig, Stormi og Coconut, der rejser verden rundt', lød teksten til billedet.

Khloé Kardashian, der er søster til Kylie Jenner, var også med til at sparke gang i rygterne om navnet kokosnød.

'Jeg elsker jer alle tre'. 'Coconut er så sød', kommenterede hun på billedet, der kan ses her.

Vil kalde sit barn for Kokosnød

Ud over Aire er Kylie Jenner og Travis Scott forældre til den fireårige datter Stormi.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'