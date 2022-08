Sønnen taler ud: 'Jeg håber, hun er fri'

I går afgik skuespillerinden Anne Heche ved døden efter at have været indlagt i kritisk tilstand de seneste seks dage. Hun blev kun 53 år gammel.

Hun efterlader sig to sønner. Homer på 20 som hun fik med hendes eksmand Coleman Laffoon, og Atlas på 13 som hun har med skuespilleren James Tupper.

Nu kommenterer hendes ældste søn Homer på sin mors alt for tidlige død. Dette gør han i en udtalelse til Page Six.



Håber hun er fri fra smerte

I udtalelsen nævner Homer bl.a. sin lillebrors og sit tab, og så fortæller han, at han håber, at hans mor er fri for smerte.

'Min bror Atlas og jeg har mistet vores mor. Efter seks dage af næsten uforståeligt følelsesmæssige svingninger, står jeg tilbage med en dyb, ordløs tristhed.'

'Forhåbentligt er min mor fri for smerte, og er begyndt at udforske det, som jeg godt kan lide at forestille mig, skal være hendes evige frihed. Over disse seks dage har tusindvis af venner, familie og fans blottet deres hjerte for mig.'

Udover at takke venner, familie og fans, så sender Homer også en særlig tak til sin far og stedmor, samt en sidste hilsen til sin afdøde mor.

'Jeg er taknemmelig for deres kærlighed, ligesom jeg er for den støtte min far, Coley, og min stedmor, Alexi, har givet mig, og de fortsætter med at være min klippe i denne tid. Hvil i fred mor. Jeg elsker dig, Homer.'

Eksmanden sender også kærlighed

Coleman Laffoon, som er Homers far, sender også kærlighed til sin afdøde ekskone.

Han har bl.a. lagt et billede op på Instagram af en ung Anne Heche, som holder Homer som baby.

'Det er vigtigt at huske på ægte kærlighed i de bedste tider. Tak Anne. Fred på din rejse.' Skriver Coleman Laffoon til opslaget.

I en længere video på Instagram fortæller han desuden, at Homer er omringet af sin familie i denne svære tid.

'Selvom Homer sørger, så er familien omkring ham.'

Han slutter videoen af med at forsikre sin ekskone om, at han tager sig af deres søn.



'Jeg har vores søn, og han skal nok klare den. Elsker dig.'