Sørger over verdensstjerne: 'Jeg var heldig'

Det har været en svær tid for Kelly Rizzo efter manden Bob Sagets tid.

Alligevel har enken fundet mod og ord til at sætte på de seks år, hun nåede at have med den folkekære skuespiller.

Det gør hun i et længere skriv på det sociale medie Instagram.

'Min søde mand. Efter at have reflekteret denne her uge, hvor jeg virkelig prøvede at tænke, at jeg ikke er blevet frarøvet tid, men i stedet at tænke på, hvor heldig jeg var, at jeg var den, du var gift med', skriver hun.

Meget taknemmelig

Kelly Rizzo takker manden for de gode år og fortæller, at hun var glad for at have kendt ham.

'Jeg var den, der fik lov til at elske og værdsætte ham. Og han fortjener al kærlighed. Fordi han er så fantastisk. Jeg fortryder ikke noget. Vi elskede hinanden så meget, og vi fortalte det til hinanden 500 gange om dagen. Jeg ved, hvor meget han elskede mig. Jeg er så taknemmelig, Ikke mange andre får det'.

Kelly Rizzo mødte Bob Saget på sociale medier i 2015. De blev gift i 2018.

I sit opslag kommer konen også ind på, at hun håber, hun kan gøre Bob Saget stolt, og at hun altid vil elske ham, og at hun ved, hans børn har det på samme måde.

Bob Saget efterlader sig tre døtre, som han delte med ekskonen Sherri Kramer.