Søster reagerer: - Vil aldrig give op

En af de mest opsigtsvækkende kendis-retssager i nyere tid nåede sin ende onsdag i sidste uge.

Det blev Amber Heard, der tabte sagen med et brag mod sin eksmand Johnny Depp. Han havde anklaget hende for bagvaskelse, mens hun omvendt anklagede ham for injurier.

Juryen endte god med at give Johnny Depp medhold i alle sine anklagepunkter, mens Amber Heard blot fik medhold på et enkelt punkt, som omhandlede en udtalelse fra Johnny Depps advokat.

Det har dog ikke overbevist Amber Heards søster, Whitney Henriquez, at juryen lod sagen falde ud til Johnny Depps fordel. Hun er fortsat på sin søsters side og mener, at hun har ret i sine påstande.

Det skriver hun i et opslag på Instagram, som hun har delt med et billede, hvor der blot står 'I stand with Amber Heard' (jeg står med Amber Heard, red.).

'Jeg står stadig med dig, søs. I går, i dag og i morgen vil jeg altid være stolt af, at du stod op for dig selv, at du vidnede både her i Virginia og i Storbritannien, og for at være en stemme for så mange, der ikke kan fortælle om de ting, der sker bag lukkede døre'.

'Vi vidste, at det ville være op ad bakke, og at oddsene var imod os. Men du rejste dig og talte alligevel. Jeg er så beæret af at vidne for dig, og jeg ville gøre det en million gange igen, fordi jeg ved, hvad jeg så, og fordi sandheden for evigt vil være på din side', skriver hun.

Amber Heards advokater har tidligere hentydet til, at de ville anke sagen, og noget tyder på, hendes søster er med hende hele vejen.

'Jeg vil aldrig give op på dig, og det vil ingen af dem, der holder med dig. For evigt ved din side...' skriver Whitney Henriquez i opslaget.

Amber Heard blev pålagt at betale erstatning til Johnny Depp for sammenlagt 10.350.000 dollars, og det har siden vist sig, at hun vil få svært ved at betale det beløb.

Omvendt blev Johnny Depp pålagt at betale to millioner dollars i erstatning til sin tidligere hustru.