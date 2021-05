Solgt for 240 millioner kroner: Se det vanvittige hjem

Tom Cruise har solgt sit kæmpe 320-hektar hjem. Og ikke bare for en slik

Knap en kvart milliard kroner. Det er svimlende mange penge. Og det er penge, som Tom Cruise har indkasseret efter at have solgt sit palæ af et hjem i byen Telluride i den amerikanske delstat Colorado.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder People og New York Post.

En flot facade på det dyre hus. Foto: Sotheby's

To måneder til salg

Det er nok de færreste, der lige ligger inde med en kvart milliard til mursten, træ og sten, som de kan bruge til deres nye hjem. Men de færreste findes, og derfor var paladset kun til salg i en uge, før der var fundet en køber.

Og der blev ifølge New York Post ikke gået på kompromis med prisen.

Ejendomsmægleren bag salget, Dan Dockrays, kollega har udtalt sig om den enorme ejendoms potentielle nye ejere.

- Det handlede egentlig bare om, hvem af de potentielle købere der først kunne starte sit private fly for at flyve herhen og skrive under, fortæller Eric Lavey.

Man kan lige ane landingsbanen i baggrunden. Det er nok sådan, den nye køber er ankommet til sit kommende hjem. Foto: Sotheby's

1000 kvadratmeter

Udover en grund på 320 hektar er selve huset lige under 1000 kvadratmeter. Heri er blandt andet ni badeværelser, syv soveværelser og et legerum med blandt andet bordfodbold og billiardbord til at finde.

Den nye ejer vil også kunne nyde godt af et privat fitnesslokale, adskillige pejse og en garage med plads til tre biler.

Trætemaet fortsætter i flere dele af huset. Foto: Sotheby's En lækker stue med en lækker udsigt. Foto: Sotheby's Den nye ejer skal nok lige vænne sig til det omskiftelige vejr i Colorado. Foto: Sotheby's Kunne du godt læse en bog her? Foto: Sotheby's Også køkkenet har et trælook. Foto: Sotheby's

Tom tømmer hylden

Det er ikke kun hjemmet, 'Top Gun' og 'Mission Impossible'-stjernen har skilt sig af med den seneste tid.

Han har for nyligt også sagt farvel til sine tre Golden Globes-statuetter.

Og hvor superstjernen nu skal flytte hen, er der ingen, der ved endnu.