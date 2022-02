Som den første i verden: Ronaldo sætter vild rekord

Christiano Ronaldo vil være den bedste på fodboldbanen. Nu kan han også kalde sig en sand mester udenfor.

Den 37-årige megastjerne har som den første person scoret hele 400 millioner følgere på Instagram.

Den historiske milepæl nåede Ronaldo i weekenden - dagen efter sin 37-års fødselsdag.

Mens fødselsdagen blev markeret på det sociale medie, så har Manchester United-spilleren endnu ikke lavet et opslag om rekorden. Men mon ikke det kommer. Cristiano plejer ikke at holde igen med at hylde sig selv og sine bedrifter.

Noget, der sikkert passer fodbold-ikonet glimrende, er, at han slår en af tidens andre helt store bold-helte med længder. Lionel Messi har næsten 100 millioner følgere færre end Ronaldo.

Helt præcis har Messi 306 millioner følgere og må tage til takke med tredjepladsen over personer i verden med flest følgere på Instagram. Mellem de to boldkunstnere presser Kylie Jenner sig ind. Den amerikanske superkendis har 308 millioner følgere.

Det må siges at køre bedre på sociale medier - end det gør på banen, hvor Ronaldo og United har haft det svært.

Næstmest likede

Siden Cristiano Ronaldo oprettede sig på Instagram, har han disket op med hele 3242 posts til sine fans. I gennemsnit har han fået ti millioner likes pr. opslag.

Hvad andre kendte og ukendte foretager sig og smider på Instagram, rager ham tydeligvis ikke særligt meget. Mens millioner af mennesker følger med i Ronaldos liv, så følger han kun 500.

En af dem er tv-værten Piers Morgan, som ikke lægger skjul på, at han er en smule stolt over målmaskinens interesse.

Ud over den nye rekord kan Cristiano også bryste sig af, at det næstmest likede foto på Instagram er hans.

I oktober meddelte ham og fruen, at de venter tvillinger, og så gik Instagram amok i likes.

Rekorden for det mest likede billede går til et æg.