Sonya Eddy er død

Sonya Eddy, der var bedst kendt fra den amerikanske tv-serie 'General Hospital', er død. Skuespillerinden blev 55 år.

Det skriver TMZ.

Det er Sonya Eddys nære veninde og skuespillerkollega Octavia Spencer, der har bekræftet dødsfaldet på Instagram.

'Min veninde Sonya Eddy døde i går aftes (mandag, red.). Verden mistede endnu en kreativ engel. Hendes 'General Hospital'-fans vil savne hende. Mine tanker er og bønner er med hendes kære, venner og fans', skriver Octavia Spencer på Instagram.

I skrivende stund vides ikke, hvad der ligger til grund for Sonya Eddys død.

Et hav af roller

Sonya Eddy var en fast del af 'General Hospital', der startede tilbage i 2006. Hun nåede at optræde i 543 episoder af serien, hvor hun havde rollen som sygeplejersken Epiphany Johnson.

Ud over 'General Hospital' havde Sonya Eddy stribevis af andre roller. Hun startede tilbage i 1995 i 'The Drew Carey Show' og fortsatte efterfølgende med at optræde i komedier og serier som 'Seinfeld', 'Patch Adams', 'Rita', 'Monk', 'Joan of Arcadia', 'CSI', 'Glee', 'Castle' samt 'Fresh Off The Boat'.

