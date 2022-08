'Sopranos'-skuespiller Bob Lupone er død

Den amerikanske skuespiller Robert Lupone er død. Han blev 76 år gammel.

Skuespilleren, der gik under navnet Bob, har ifølge TMZ i tre år kæmpet mod kræft i bugspytkirtlen, og lørdag sov han ind.

Det skriver TMZ, der har fået dødsfaldet bekræftet af hans manager.

Bob Lupone er af de fleste nok bedst kendt for sin rolle som Bruce Cusamano, der var familielæge og nabo til Tony Soprano i tv-serien 'The Sopranos'.

Han har blandt meget andet også medvirket i tv-serien 'Sex and the City', tv-serien 'All My Children' og filmatiseringen af 'Jesus Christ Superstar' fra 1973. Lupone blev i løbet af sin karriere desuden nomineret til en Tony-pris for sin rolle i musicalen 'A Chorus Line'.

Bob Lupone efterlader sig sin kone, Virginia, sønnen Orlando, sin søster, Patti, og sin bror, William.