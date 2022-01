'Sopranos'-stjerne død

Han var en af pionererne indenfor den såkaldte 'New Hollywood'-bølge, der var en bevægelse fra midt-60'erne og frem til de tidligere 80'ere, hvor en række unge, revolutionerende filminstruktører brød i gennem med en ny helt stil og måde at skrive og instruere på.

Kendte eksempler er bl.a. Woody Allen, Wes Craven, Robert Altman og Stanley Kubrick - for blot at nævne nogle få.

Han var samtidig en af de instruktører, der faktisk først var skarp filmkritiker, men siden selv ville vise, hvordan det skulle gøres, og derfor påtog sig en instruktør-kasket. Blandt andet var han i det regi forbillede for først Steven Spielberg og siden Quentin Tarantino.

Men nu er Peter Bogdanovitch her ikke længere. Han er således torsdag død i sit hjem i Los Angeles 82 år gammel, bekræfter hans datter, Antonia.

Men Peter Bogdanovitch var også skuespiller, og de fleste herhjemme vil nok bedst kende ham for glansrollen i succes-serien 'The Sopranos', der fejrede store triumfer på TV 2 for nogle år siden.

Her spillede han Dr. Elliot Kupferberg, der var - og hold nu fast - Tony Sopranos psykolog Dr. Melfis terapeut.

Affære kostede ægteskabet

Skuespilleren har haft et væld af roller som skuespiller gennem mange år, ligesom han har instrueret talrige succesfulde film.

Bogdanovitch's seneste film som instruktør var 'She's Funny That Way' fra 2014, inden han efterfølgende som skuespiller havde en rolle i tv-serien 'Get Shorty', der for længst er skrottet, men stadig kan ses på Netflix.

Han havde også en lille rolle i gyserfilmen 'it Chapter Two' fra 2019.

Filmskaberen havde et kulørt liv, der også bød på en affære med Cybil Shephard, som var en model, han hyrede til en rolle i sin film 'The Last Picture Show'.

Forholdet kostede ham ægteskabet med Polly Platt, som han har datteren Antonia sammen med.

En stor sorg ramte Peter Bogdanovitch i 1980, da Playboy-modellen Dorothy Stratten blev myrdet af sin daværende mand. Bogdanovitch havde således samtidig et forhold til Stratten.