'Sopranos'-stjerne er død

Den amerikanske film- og serieskuespiller Rae Allen, der blandt andet er kendt fra 'The Sopranos', 'All in the Family' og 'Damn Yankees', er død.

Hun blev 95 år gammel og gik bort i sin søvn af naturlige årsager.

Det bekræfter hendes manager, Kyle Fritz, over for The Hollywood Reporter.

'Jeg havde fornøjelsen af at repræsentere Rae Allen i over 20 år. Hun var en af de mest begavede skuespillerinder, jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at arbejde med. Jeg vil være evigt taknemmelig for at have været en del af hendes utrolige rejse,' skriver Fritz i en udtalelse til mediet.

Bred vifte af roller

Allen blev født i Brooklyn i 1926 og studerede drama ved HB Studio i Greenwich Village. Efter sin eksamen fra American Academy of Dramatic Arts i 1947, begyndte hun sin skuespilkarriere i den Oscar-nominerede musikalske komedie 'Damn Yankees', hvor hun spillede reporteren Gloria Thorpe.

Sidenhen har hun medvirket i et hav af film og tv-serier, som for eksempel 'The Untouchables' og 'Soap', indtil hun i 2004 overtog rollen som tante Quintina Blundetto i 'The Sopranos'.

Den afdøde skuespiller blev nomineret til en Tony Award for sin rolle i musicalen 'Damn Yankees' i 1956, ligesom hun vandt en statuette for bedste skuespillerinde i et teaterstykke i 1971.

Allen efterlader sig sine niecer Laura og Betty Cosgrove, sin adopterede familie og nære venner April Webster samt Lisa Ann Gold.

