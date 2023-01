'Sopranos'-stjerne i sorg: Har mistet sin 25-årige datter

Hollywood-skuespilleren John Ventimiglia har mistet sin datter, Odele. Hun blev 25 år. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Det skriver flere udenlandske medier, ligesom også Odeles mor, Belinda Cape, har bekræfter dødsfaldet i et opslag på Facebook.

'Vi er knuste over at skulle dele info om vores kære Odeles begravelse. Vi er overvældet over støttebeskederne og al den kærlighed, folk har vist. Odele var højt elsket og efterlader et stort tomrum,' skriver hun og oplyser samtidig, at dødsfaldet fandt sted 12. januar

Odele var datter af John Ventimiglia, der særligt er kendt for sin rolle i HBO-serien 'The Sopranos', hvor han spillede Artie Bucco.

Det amerikanske kendismagasin Page Six har forsøgt at få en kommentar fra John Ventimiglia, men dette har i skrivende stund ikke været muligt.

Odele efterlader sig en lille datter, Shiloh.

Familien oplyser på Facebook, at de ikke ønsker blomster, men derimod, at man donerer beløbet til en indsamling, de har lavet til Shiloh, hvor pengene skal gå til hendes fremtidige uddannelsesomkostninger. Her er der i skrivende stund indsamlet 390.000 kroner.