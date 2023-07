Spacey om overgrebsanklager: 'Elsker at flirte'

Den skandaleramte skuespiller Kevin Spacey stod skoleret i retten i London, hvor han står anklaget for en ny række seksuelle overgreb mod fire unge mænd. Her gav han sit syn på anklagerne

Kevin Spacey er gået fri af de overgrebsanklager, der har plettet hans skuespiller-ry i hjemlandet, USA.

Men i London er der angiveligt stadig retslige skeletter at finde bag scenetæppet.

Her står den nu 63-årige 'Oscar'-vinder anklaget for at have begået en række seksuelle overgreb mod fire unge mænd. Så nu skal Spacey nok en gang forsøge at bevise sin uskyld - denne gang i Southwark Crown Court i London.

Kevin Spacey ankommer til Southwark Crown Court i London torsdag 13. juli. Foto: Maja Smiejkowska /Ritzau Scanpix

Og på anklagebænken må man sige, at 'House of Cards'-skuespilleren er gået i en form for charmeoffensiv for at overbevise juryen.

Da Spacey blev spurgt ind til sin oplevelse af den forurettede, fortalte Spacey, at han anså manden som 'sjov, charmerende og flirtende' og bekræftede samtidig, at han havde rørt manden på 'romantisk' og intim vis.



Det fortæller Deadline.

Her tilføjede Kevin Spacey, at han anser sig selv som én, der 'elsker at flirte' og tiden med manden, så han som værende 'meget sjov'.

Personen, skuespilleren omtaler i kærlige vendinger, ser dog sin oplevelse af mødet med Spacey anderledes. Manden anklager Spacey for at befamle ham 'aggressivt' i skridtet på vej til en branchefest.

Tilbage i 2022 tilbragte Kevin Spacey en del tid i retten, hvor Anthony Rapp anklagede ham for overgreb, beskyldninger der senere blev trukket tilbage. Foto: Steven Senne/Ritzau Scanpix

Sagens omstændigheder

Retten i London skal afgøre, om Spacey er skyldig i fem tilfælde af seksuelle overgreb mod fire forskellige mænd, hvis identitet er ukendt for offentligheden. Men det er dog kendt, at de forurettede nu er i 30'- og 40'erne.

Anklagerne mod 'House of Cards'-skuespilleren bunder i flere episoder, der skulle være fundet sted mellem 2005 og 2013. Kevin Spacey havde bolig i den engelske hovedstad fra 2004 til 2015 i London, hvor han var kunstnerisk direktør for teatret, The Old Vic.

Spacey blev bekendt med de nye anklager tilbage i maj sidste år, men som i alle af hans andre krænkelsesbeskyldninger nægter han sig skyldig i de ugerninger, han menes at have udført. Retssagen, der begyndte i slutningen af juni, menes at køre over fire uger.

Revet af skærmen

Samtidig med, at Harvey Weinstein-anklagerne begyndte at rulle, røg den ellers så dekorerede Kevin Spacey også i unåde.

Overgrebsanklager af lignende karakter, som de, Kevin Spacey nu står over for i London, så dagens lys. Det fik karrieren til at gå op i flammer, og en efter en begyndte jobbene at smuldre i hænderne på Spacey.

Først blev han klippet ud af filmen 'All the Money in the World' og erstattet med kollegaen Christopher Plummer.

Så blev han fyret fra Netflix-serien 'House of Cards', hvor han havde hovedrollen. Efterfølgende blev Spacey tvunget til at betale 227 millioner kroner i erstatning til produktionsselskabet bag serien, MRC. Da fyringen betød, at sæson seks skulle omskrives og forkortes.

