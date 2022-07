'Sparkle'-stjerne er død

Den Emmy-vindende skuespiller Mary Alice er død.

Det skriver en række udenlandske medier såsom Variety, Washington Post og People.

Sidstnævnte oplyser, at Mary Alice blev 85 år, mens de to andre medier oplyser, at der har været en smule forvirring om hendes alder, da der både er blevet oplyst, at hun blev henholdsvis 85 år og 80 år.

Hvad, der dog ikke er nogen forvirring om, er Mary Alices succesfulde karriere, der blandt andet tæller rollen som Effie Williams i 'Sparkle' og Leticia 'Lettie' Bostic i 'A Different World'.

Mary Alice har været nomineret til en Emmy to gange. Det skete i henholdsvis 1992 og igen i 1993. Begge i kategorien bedste kvindelige birolle i en dramaserie. I 1993 vandt Mary Alice den for sin rolle som Marguerite Peck i serien 'I'll Fly Away'.

Skuespillerinden døde onsdag i sit hjem i New York City, skriver The Hollywood Reporter . Dødsårsagen er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt.

I 2000 blev Mary Alice optaget i 'American Theatre Hall of Fame' og trak sig tilbage fra skuespil fem år senere.