Specielt råd: - Drik hans sæd

Der er kærlighed i luften mellem Kourtney Kardashian og Travis Barker.

De velkendte ansigter offentliggjorde for lidt over et år siden, at de var blevet et par. Og sidenhen er kendisserne blevet gift ikke færre end tre gange.

I Kardashian-familiens eget realityprogram 'The Kardashian lægger Kourtney heller ikke skjul på, at hun er smaskforelsket i trommeslageren fra Blink 182.

43-årige Kourtney Kardashian fortæller i det nyeste afsnit i programmet, at hun ønsker at få børn med sin elskede Travis Barker.

Og realitystjernen løfter også sløret for et helt særligt råd, som hun har fået fra ægteparrets fertilitetslæge.

- Han (lægen, red.) sagde til os, at den ting, der ville hjælpe, var, at drikke hans (Travis Barkers, red.) sæd fire gange om ugen, fortæller Kardashian-stjernen i programmet.

Kourtney Kardahsian har allerede tre børn med ekskæresten Scott Disick, nemlig 12-årige Mason, Penelope på 9 år samt Reign, der er 7 år.

Trommeslageren har børnene Landon på 18 og 16-årige Alabama med den amerikanske model Shanna Moakler.

Kourtney Kardashian og Travis Barker er netop blevet gift for tredje gang i Italien. Foto: Ross/Ritzau Scanpix

Ceremoni i Italien

Kourtney Kardashian og Travis Barker blev for knap en uge siden gift for tredje gang ved en ceremoni i Portofino i Italien.

Realitystjernen var her klædt i en hvid minikjole med korset og et tilhørende langt slør, og Travis Barker havde et stort jakkesæt på. Begge outfits var fra Dolce & Gabbana, der også sponsorerede brylluppet.

Til ceremonien var blandt andre Kourtney Kardashians berømte familie, nemlig hendes søstre, Kim, Kylie, Kendall og Khloe, samt Kourtneys mor, Kris Jenner.

Det var altså tredje gang, at ægteparret sagde ja til hinanden. De er tidligere blevet gift ved et intimt bryllup i Los Angeles efter Grammy-uddelingen. Efterfølgende blev de juridisk gift i Santa Barbara i Californien.

