Spice Girl om udskældt tv-vært: - Største pikhoved

'The Late Late Show'-værten James Corden har åbenbart en fetich for at skælde tjenere på restauranter ud og i det hele taget opføre sig dårligt.

I oktober blev han bandlyst fra kendisrestauranten Balthazar i New York for at behandle de ansatte som lort.

Dengang kaldte restaurant-ejeren Keith McNally blandt andet Corden for en 'tiny cretin of a man' eller på dansk: En lille, idiotisk mand.

Corden sagde senere undskyldt og blev igen lukket ind i varmen. Men beskyldningerne om dårlig opførsel på restauranter fortsatte, da en populær TikTok'er og podcast-vært beskyldte Corden for at brokke sig over noget så elementært som åbningstiderne på en restaurant.

Og nu er James Corden-sagaen endnu en gang blevet en tand mere 'spicy'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Melanie Brown, bedre kendt som Mel B eller Scary Spice, langer ud efter James Corden - og teaser om en mulig Spice Girls-genforening. Foto: Ritzau Scanpix/Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Annonce:

En af de største 'pikhoveder'

Denne gang kommer kritikken fra Melanie Brown, nok bedst kendt som Mel B eller bare 'Scary Spice' fra Spice Girls.

I det britiske tv-show 'The Big Narstie Show' blev Mel B spurgt, 'hvem er det største kendis-pikhoved, du nogensinde har mødt?'.

Og her faldt dommen, der vist til dels var ment som en joke: 'James Corden, Geri Halliwell (Ginger Spice!, red.), Jessie J og mig selv', skriver Page Six.

Om Corden uddybede hun:

- Jeg synes altid, man skal behandle dem, man arbejder med, pænt - hvad end det er producere, kamera-folk, lyd- eller lys-teknikere. Vi arbejder alle sammen for det samme, så man burde altid opføre sig pænt, og det har han ikke gjort, siger hun i tv-showet, hvor bølgerne går højt.

Sejlivede rygter florerer om en mulig genforenings-turné med Spice Girls i 2023. Sidste gang, gruppen optrådte, var i 2019, hvilket dog var uden Victoria Beckham. Foto: Ritzau Scanpix/POOL

Vil samle Spice-'kællingerne'

Ud over James Corden udnævner Mel B også sin egen Spice Girls-kollega Geri Halliwell som en af kendis-verdenens største pikhoveder. Dog mest af kærlighed.

- Jeg elsker hende, men hun kan være fucking irriterende, lyder det fra pikhoved-dommeren Mel B ifølge Metro.

Annonce:

Men ud over den mindre flatterende nominering til kollegaen berører Mel B også sin Spice Girls-fortid på mere kryptisk manér - og får næsten afsløret et muligt comeback.

I hvert fald får showets andre gæster Mel B til at indrømme, at Spice Girls skal spille koncert på Glastonbury Festival til næste år.

Eller næsten i hvert fald. For Mel B er klar, men der skal jo fem til tango, som hun siger.

- Skal I spille på Glastonbury?

- Ja, det tror jeg. Men først skal jeg lige overtale de andre fire kællinger til at gøre det med mig, griner hun, før hun så alligevel trækker en smule i land og forlænger spekulationerne om, hvorvidt der rent faktisk kan være en reunion på vej.

Det er dog langtfra sikkert, eftersom Victoria Beckham, aka. Posh Spice, tidligere har udtalt, at hun ikke er klar til en genforening.

Læs også: Spice Girl udsat for seksuelt overgreb

Popstjerne skal giftes