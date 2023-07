'Spider-Man'-stjerne: - Jeg kan ikke lide Hollywood

Den 27-årige 'Spider-Man'-skuespiller ønsker ikke at blive for stor en del af hele Hollywood-ræset

På trods af at han skal bede om at være med i filmene, så ønsker han ikke at være en del af underholdningsbrancen.

27-årige Tom Holland, der blandt andet er kendt for at være med i 'Spider-Man: No Way Home', har en udødelig kærlighed til filmskabelse, men ifølge ham er Hollywood 'ikke noget for ham'.

Det siger han i podcasten 'On Purpose'.

- Forretningen skræmmer mig virkelig. Jeg forstår, at jeg er en del af den, og jeg nyder min form for interaktion med den. Men når det så er sagt, så leder jeg altid efter måder, jeg kan flygte fra den, siger han og forklarer, at han også sjældent stiller op i eksempelvis podcast af selvsamme årsag.

Desuden forklarer 'Spider-Man'-stjernen, at han har set nogle af sine kollegaer tabe sig selv i branchen - og han ønsker ikke at gøre dem med selskab.

- Jeg har set så mange mennesker komme før mig og miste sig selv, og jeg har haft venner, som jeg er vokset op med, som ikke længere er mine venner, fordi de har mistet sig selv til Hollywood, siger han og understreger, at han gerne vil fokusere på de ting, som gør ham glad:

- Mine venner, min familie, mit arbejde som tømrer, min golf og den velgørenhed, som min mor driver.

Trækker stikket

Det er ikke længe siden, at skuespilleren kunne fortælle, at man ikke skulle forvente nye film med ham i den nærmeste fremtid.

I et interview med ExtraTV fortalte Holland, at årsagen var serien 'The Crowded Room', der er skabt af den Oscar-vindende Akiva Goldsman, hvor den 27-årige skuespiller spiller hovedrollen.

- Det var en hård tid, indledte Holland, og fortsatte:

- Vi udforskede bestemte følelser, som jeg aldrig har været i kontakt med før. Oven i det var jeg også producer på serien og var nødt til at håndtere de daglige problemer, som opstår på ethvert filmset. Det tilføjede en ekstra grad af pres.

Holland har før taget en pause. Dog ikke fra skuespillet, men fra de sociale medier. Og ikke i et år, men i seks uger.

- Jeg har taget en pause fra sociale medier på grund af mit mentale helbred, for jeg bliver overstimuleret og overvældet af at være på Instagram og Twitter. Jeg bliver fanget i en ond spiral, når jeg læser ting om mig selv online, og det er i sidste ende meget skadeligt for mit mentale helbred. Derfor har jeg besluttet mig for at tage et skridt tilbage og slette appen, lød det blandt andet i videoen, som Tom Holland efterfølgende lagde ud, da han vendte retur til Instagram.