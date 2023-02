Spøjs hobby efter kæmpe skandale

Boris Johnson fortæller, at han i dag bruger meget af sin tid på at tegne køer

Storbritanniens tidligere premierminister Boris Johnson løfter sløret for en spøjs hobby, som han bruger meget af sin tid på.

Ifølge Deadline siger Johnson til TalkTV, at han i øjeblikket bruger sine dage på at tegne køer, hvilket han uddyber i et tv-interview med sin kollega og ven Nadine Dorries.

- I øjeblikket har jeg et projekt, som er at mestre koens form, fortæller Boris Johnson og tilføjer:

- Køer er faktisk langt sværere at tegne, end du tror. Hvor mange tæer har en ko på forsiden? Den har to, og den har en lille ting på hælen, siger Johnson videre.

Boris Johnson er aldrig blevet beskyldt for at være kedelig. Her er nogle af de mere farverige øjeblikke fra såvel regeringsperioden som tidligere.

Skandale efter skandale

Boris Johnson meddelte 7. juli 2022, at han havde trukket sig som både formand for Det Konservative Parti og dermed også som premierminister i kølvandet på en lang række skandaler i partiet, hvoraf flere involverede premierministeren selv.

Den nok mest omtalte skandale går under navnet 'partygate' og omhandler de utallige fester i Downing Street 10, der blev holdt til trods for, at landet var under strenge corona-restriktioner.

Skandalefesterne førte til massiv kritik fra både den politiske opposition, flere af Johnsons egne partifæller og blandt befolkningen.

Boris Johnson endte også med at undskylde officielt til dronning Elizabeth for skandalen.

Afsluttende blev der iværksat en politiefterforskning af 12 potentielt ulovlige fester, hvor Johnson selv havde deltaget i tre af dem.